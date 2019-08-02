Кан Гён Хва: Японская сторона должна взять на себя ответственность за урегулирование ситуации

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Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии Кан Гён Хва, Майкл Помпео и Таро Коно встретились в пятницу в Бангкоке. Встреча произошла через несколько часов после того, как Япония приняла решение исключить РК из «белого списка» привилегированных торговых партнёров. По окончании встречи глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва в беседе с журналистами выразила «глубокое сожаление» по поводу решения Японии. Она отметила, что японская сторона должна взять на себя ответственность за урегулирование ситуации, немедленно отменив своё решение и приложив усилия для решения проблемы путём диалога». Решение об исключении РК из «белого списка» ещё больше обострило напряжённость в южнокорейско-японских торгово-экономических отношениях, вызванную введёнными 4 июля мерами экспортного контроля в отношении Сеула. Это ослабило надежды на укрепление оборонного сотрудничества между США и их ключевыми союзниками в Азии.