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Политика

Кан Гён Хва: Японская сторона должна взять на себя ответственность за урегулирование ситуации

Write: 2019-08-02 19:53:30Update: 2019-08-02 19:56:06

Кан Гён Хва: Японская сторона должна взять на себя ответственность за урегулирование ситуации

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии Кан Гён Хва, Майкл Помпео и Таро Коно встретились в пятницу в Бангкоке. Встреча произошла через несколько часов после того, как Япония приняла  решение исключить РК из «белого списка» привилегированных торговых партнёров.  По окончании встречи глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва в беседе с журналистами выразила «глубокое сожаление» по поводу решения Японии. Она отметила, что  японская сторона должна взять на себя ответственность за урегулирование ситуации, немедленно отменив своё решение и приложив усилия для решения проблемы путём диалога».  Решение об исключении РК из «белого списка» ещё больше обострило напряжённость в южнокорейско-японских торгово-экономических отношениях, вызванную введёнными 4 июля мерами экспортного контроля в отношении Сеула. Это ослабило надежды на укрепление оборонного сотрудничества между США и их ключевыми союзниками в Азии. 
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