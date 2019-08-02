В бюджете РК будут предусмотрены средства на преодоление последствий японских экспортных ограничений

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Правительство, администрация президента и правящая Демократическая партия Тобуро приняли решение предусмотреть в бюджете на 2020 финансовый год дополнительные средства на преодоление последствий японских экспортных ограничений в размере 1 трлн вон или 830 млн долларов. Предусматривается также обеспечение стабильности поставок наименований товаров, чтобы изменить структуру промышленности, во многом зависящей от ввоза японского сырья и материалов. Эта и другие инициативы включены в пакет мер по укреплению конкурентоспособности отечественных отраслей запчастей, сырья и оборудования, который был представлен 5 августа министерством промышленности, торговли и энергетики. Чтобы предотвратить ущерб в связи с ограничительными мерами Японии было решено в течение года обеспечить стабильность поставок 20-ти наименований стратегических товаров, а в течение пяти лет остальных 80-ти. Власти планируют диверсифицировать каналы импорта стратегического сырья, смягчить таможенный контроль, а также упростить правила запуска производства, чтобы обеспечить скорейшее решение проблемы поставок резисторов, фторированного полиимида и фтористого водорода. Инвестиции в производственные мощности, а также исследования и новые разработки войдут в список объектов налоговых льгот.