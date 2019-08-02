Операционная прибыль крупнейших компаний РК сократилась

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В первом полугодии операционная прибыль крупнейших компаний РК значительно сократилась. Об этом говорится в докладе аналитической компании CEO Score, представленном 4 августа. В документе изложены данные о 55 крупнейших компаниях страны. Их продажи выросли на 1,2% в годовом исчислении, составив 492 млрд долларов, а операционная прибыль сократилась на 39,8% до 35,5 млрд долларов. Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 57,9%, а SK Hynix - на 79,8% о. Между тем, в автомобилестроительной сфере ситуация оказалась гораздо лучше. В KIA Motors показатель вырос на 71,3%, а в Hyundai Mobis - на 14,3%.