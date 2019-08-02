РК и США начинают совместные учения

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5 августа РК и США приступают к совместным военным учениям. Командно-штабной формат учений нацелен на подготовку к другим совместным манёврам, название и программа которых будут объявлены на этой неделе. В марте этого года военные двух стран проводили учения «Тонмэн 19-1», которые являются заменой командно-штабных учений Key Resolve. Предполагалось, что во второй половине года стороны проведут учения «Тонмэн19-2». Однако, учитывая критику Пхеньяна и угрозы относительно процесса рабочих переговоров, было решено отказаться от названия «Тонмэн», что в переводе с корейского означает «Союз». Обсуждается возможность применения названия «учения по проверке оперативных возможностей». Предстоящие учения будут направлены на оценку боеготовности южнокорейских военных, готовящихся к получению оперативного контроля над своими войсками в военное время.