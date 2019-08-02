Объём валютных резервов РК увеличился в июле на 40 млн долларов

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По состоянию на конец июля, объём валютных резервов РК составил 403 млрд 110 млн долларов, что на 40 млн долларов больше, чем в июне. Об этом сообщили в понедельник в Банке Кореи. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Нынешний рост связан главным образом с увеличением доходов от управления активами в иностранной валюте. В конце июня РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов после Китая, Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии, России, Тайваня, Гонконга и Индии.