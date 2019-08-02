ВПП продолжает оказывать продовольственную помощь КНДР

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В июне этого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН поставила КНДР 2.300 тонн продуктов питания. Об этом сообщила американская радиостанция «Свободная Азия». Продовольствие в рамках этой помощи получили 615 тыс. северян. До апреля ежемесячный объём продовольственной помощи составлял 1 тыс. тонн, однако с мая показатель удалось увеличить вдвое. Около 70% грузов были переданы в поддержку детям, роженицам, больным туберкулёзом и другим представителям уязвимых слоёв населения. В организации сообщается, что для оказания помощи Северу во втором полугодии необходимы 31 млн долларов.