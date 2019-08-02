В первой половине этого года объём пассажирских авиаперевозок в РК составил 61 млн человек

Photo : YONHAP News

В первой половине этого года объём пассажирских авиаперевозок в РК составил 61 млн 560 тыс. человек. Об этом сообщили 4 августа в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Показатель вырос на 6% в годовом исчислении, став самым высоким за всю историю сбора данных. На международных маршрутах показатель вырос на 7,9%, составив 45 млн 560 тыс. пассажиров, а на внутренних - на 1% до 16 млн человек. Поток авиаперевозок в Китай вырос на 15,6%, в Европу на 11,4%, в Азию на 9,5%. На фоне увеличения числа туристов из Китая, а также диверсификации маршрутов в международном аэропорту Инчхон пассажиропоток вырос на 5,8%, в Кимхэ - на 3,2%, в Кимпхо - на 1,5%.