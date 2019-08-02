Рост южнокорейской экономики может упасть до минимума после финансового кризиса

Photo : KBS News

Японские меры по ограничению экспорта в РК стратегического сырья и материалов приведут к сокращению южнокорейского ВВП от 0,27 до 0,44%. Об этом сообщили в Корейском институте международной экономической политики. Такой прогноз рассчитан при условии, если производство полупроводников сократится на 10% ввиду затягивания ситуации с ограничением поставок в РК трёх наименований ключевого сырья японского производства, необходимых для производства полупроводников. При этом не учитывалось влияние исключения РК из «белого списка» приоритетных торговых партнёров Японии. Инвестиционная компания Eugene Investment & Securities сообщила о том, что ограничительные меры Японии приведут к сокращению экономического роста РК более чем на 0,6%. В компании Hana Financial Investment предположили, что снижение достигнет 0,8%. Ранее Корейский институт экономических исследований прогнозировал, что максимальное сокращение роста экономики может составить минус 3,1%. На этом фоне вряд ли возможно достижения роста по итогам года выше 2%. Эксперты Банка Кореи полагают, что даже без учёта ситуации вокруг Японии прогноз роста на этот год снижен до 2,2%, что и послужило причиной для понижения учётной ставки.