Южнокорейский экспорт автомобилей достиг максимума за последние четыре года

С января по июль южнокорейский экспорт автомобилей вырос на 8,9% в годовом исчислении, составив 25 млрд 510 млн долларов. В 2015-2016 годах годовой показатель сокращался, в 2017 году незначительно увеличился, а в прошлом году вновь снизился. В этом году положение отрасли может улучшиться, поскольку был достигнут минимальный уровень. В июле объём экспорта автомобильной отрасли вырос на 21,6%, составив 3 млрд 830 млн долларов. Рост показателя продолжается четыре месяца подряд, что происходит впервые с мая 2017 года. В сфере полупроводников, стали и беспроводных средств связи поставки за рубеж снизились на 20-30%. Только в автомобилестроительной отрасли отмечен рост выше 10%. Ожидается, что при сохранении нынешней тенденции увеличение объёма экспорта автомобилей по итогам года окажется самым высоким с 2011 года, когда была зарегистрирована отметка в 27,8%. Одной из причин нынешнего подъёма называют увеличение продаж городских внедорожников SUV.