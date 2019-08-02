Мун Чжэ Ин: Японские меры по ограничению экспорта в РК подтвердили необходимость создания «мирной экономики»

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Японские меры по ограничению экспорта в РК подтвердилии необходимость создания «мирной экономики» через межкорейское сотрудничество, которая может позволить в один миг превзойти японскую экономику. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 5 августа на совещании со старшими советниками. Он отметил, что экономика Японии обходит южнокорейскую в плане масштабов и внутреннего рынка. Однако «мирная экономика», которая может быть создана на основе сотрудничества РК и КНДР, позволит обеспечить совместное процветание на базе денуклеаризации и мира на Корейском полуострове. Япония должна понять, что невозможно занять лидирующие позиции в мире только лишь экономической силой. По словам президента РК, правительство ставит цель создать сильную державу, в которой больше всего ценятся демократические ценности, принципы справедливой и свободной экономики. Мун Чжэ Ин сказал, что действия японского правительства оставляют большие раны в душах двух народов, работавших над развитием двусторонних дружественных отношений, несмотря на сложное прошлое. Япония, по его словам, создаёт условия, в которых её называют страной, не помнящей прошлого. Президент подчеркнул, что сегодня нужно быть готовыми не только преодолеть последствия японских мер экономического возмездия, но и превзойти экономику Японии. По его словам, следует совмещать меры по значительному повышению конкурентоспособности отрасли запчастей и материалов, а также по сохранению активности экономики. Президент выразил надежду на то, что в проекте дополнительного бюджета и бюджета на следующий год в полной мере будет отражена данная политика правительства.