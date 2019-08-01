КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении

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Рано утром 6 августа КНДР провела четвёртые за последние две недели ракетные пуски. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски проведены в 5:24 и 5:36 утра с территории уезда Кваиль-гун провинции Хванхэ-Намдо. Они пересекли Корейский полуостров с запада на восток и, пролетев около 450 км, упали в Восточное море. Максимальная высота полёта составила около 37 км, а максимальная скорость 6,9 Маха. Военные полагают, что это были баллистические ракеты малой дальности того же типа, что запускались 25 июля. Военные следят за ситуацией. В тот же день в Национальном центре управления в кризисных ситуациях состоялось заседание с участием силовых министров. Предполагается, что запуски ракет – это реакция Пхеньяна на южнокорейско-американские манёвры, которые северокорейская сторона называет подготовкой к войне. Военные РК и США приступили к подготовительной стадии учений 5 августа. Их основная фаза будет проходить с 11 по 25 августа. Учения являются командно-штабными и проводятся в формате компьютерной симуляции.