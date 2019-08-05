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Корея: Юг-Север

Пхеньян угрожает РК и США расплатой за проведение совместных военных учений

Write: 2019-08-06 11:16:50Update: 2019-08-06 11:27:43

Пхеньян угрожает РК и США расплатой за проведение совместных военных учений

МИД КНДР опубликовал во вторник заявление, в котором говорится, что начавшиеся накануне южнокорейско-американские командно-штабные учения являются «нарушением целого ряда договорённостей». Как отмечается в заявлении, опубликованном агентством ЦТАК,  американские и южнокорейские власти «на публике много разглагольствуют о диалоге, но затем обнажают мечи, чтобы нанести нам удар исподтишка». Кроме того, северокорейская сторона предупредила, что, если американские и южнокорейские власти «продолжат игнорировать наши предупреждения, доверяясь слепой удаче, им придётся заплатить за это высокую цену». 
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