Профицит платёжного баланса РК в первом полугодии сократился на 25%

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Профицит платёжного баланса РК в первой половине текущего года составил 21 млрд 770 млн долларов. Об этом сообщили 6 августа в Банке Кореи. Сумма профицита сократилась на 24,7% в годовом исчислении, оказавшись самой низкой с 2012 года, когда в Европе был финансовый кризис. Накопленный за полгода объём экспорта составил 277 млрд 720 млн долларов, что на 9,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В Банке Кореи причину нынешнего спада видят в уменьшении мирового товарооборота и удешевлении полупроводников, а также в снижении экспорта в Китай и страны Ближнего Востока. Сумма импорта снизилась на 5,7% до 240 млрд 660 млн долларов. Профицит платёжного баланса в июне составил 6 млрд 380 млн долларов, что на 14,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.