В РК растёт ущерб от жары

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В этом году количество пострадавших от жары составило около тысячи человек. 6 августа в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами и в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний сообщили, что в период с 20 мая по 4 августа от жары пострадали 952 человека трое скончались. За тот же период прошлого года, когда наблюдалась рекордно сильная жара, было зарегистрировано 3.095 пострадавших и 38 случаев с летальным исходом. Половина пострадавших пришлась в этом году на период с 28 июля по 4 августа. В это время скончались два человека. Отмечается также ущерб в животноводстве, где зарегистрирована потеря почти 600 тыс. голов птицы. С повышением температуры воздуха растёт потребление электроэнергии. В этой связи есть случаи аварийного отключения электричества. С такой проблемой столкнулись около 6 тыс. квартир в Сеуле, Кояне и Тэчжоне. По состоянию на 6 августа предупреждение о жаре объявлено практически по всей территории страны, за исключением части прибрежной полосы Восточного моря в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто.