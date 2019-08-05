Сельскохозяйственная отрасль РК развивает сотрудничество с Монголией

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Южнокорейская сельскохозяйственная отрасль увеличивает экспорт в Монголию. Министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства и Корейская корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции провели со 2 по 4 августа в Улан-Баторе выставку корейских продуктов, на которой свою продукцию показали около 20 южнокорейских производителей. В результате были заключены контракты на поставки в Монголию корейской лапши быстрого приготовления рамён на сумму 3 млн долларов. Кроме того, подписано соглашение об экспорте до следующего года сельхозпродуктов на сумму 2 млн долларов. Сообщается, что за последние три года южнокорейский экспорт в Монголию в данном секторе рос в среднем на 20% в год. В Монголии растёт интерес к корейской культуре. Сегодня в Улан-Баторе работают более ста ресторанов корейской кухни.