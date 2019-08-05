Samsung Electronics на четвёртом месте в рейтинге самых инновационных технологических брендов

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Бренд Samsung Electronics занял четвёртое место в рейтинге самых инновационных технологических брендов. Это единственная компания, вошедшая в число лидеров, среди предприятий, штаб-квартиры которых располагаются не в США. Рейтинг составлен нью-йоркской консалтинговой компанией Brand Keys. Samsung Electronics поднялась на одну ступень по сравнению с предыдущим годом. Она находится в первой пятёрке с 2014 года. На протяжении пяти лет в топ-5 хотя бы по одному разу входят восемь американских компаний - Amazon, Apple, Google, Netflix, Facebook, HBO, Microsoft, IBM и южнокорейский производитель Samsung Electronics. Рейтинг составлен на основе опроса 5.127 американских потребителей в возрасте от 16 до 65 лет.