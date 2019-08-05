Определены сроки и направления акции Korea Sale Festa

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Фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa будет проходить в этом году с 1 по 22 ноября. Об этом сообщили 6 августа представители оргкомитета. Решено сосредоточиться на расширении выбора для потребителей и разнообразия акций. Оргкомитет намерен развивать партнёрство с производителями, торговыми компаниями, логистическими и финансовыми предприятиями с целью обеспечения максимальных скидок. Также идёт работа по расширению участия торговых интернет-площадок, в том числе сотрудничество с зарубежными компаниями для привлечения иностранных покупателей. Внимание будет уделено южнокорейским малым и средним компаниям. Совместные акции планируются вместе с традиционными рынками. Другие детали будут озвучены позже.