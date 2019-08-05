Доля Японии в южнокорейском экспорте полупроводников крайне мала

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Доля Японии в южнокорейском экспорте полупроводников оказалась крайне незначительной. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, в первом полугодии показатель составил лишь 1%, а в случае с дисплеями 0,7%. Это связано с тем, что Япония обеспечивает себя данной продукцией самостоятельно. Таким образом, если РК примет меры по ограничению экспорта на японский рынок полупроводников и дисплеев, то это даст минимальный эффект. Между тем, есть данные о том, что в некоторых видах электроники применяется полупроводниковая память южнокорейского производства с высокими характеристиками. Прекращение поставок может создать проблемы в японских профильных отраслях.