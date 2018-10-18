США включили Китай в список валютных манипуляторов

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Министерство финансов США включило Китай в список стран–валютных манипуляторов. Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки. Также отмечается, что в последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, одновременно нарастив свои валютные резервы. США включают Китай в этот список впервые с 1994 года. Данные меры приняты после того, как президент США Дональд Трамп подверг Китай критике за искусственное занижение стоимости своей валюты, когда курс достиг 7 юаней за доллар. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что Пекин использовал манипуляции с валютным курсом, чтобы лишить США рабочих мест и заводов. Китай, по его словам, стремится вывести из США сотни миллиардов долларов за счёт таких манипуляций и недобросовестной торговой политики. Эксперты также отмечают, что Китай не предпринимает мер по предотвращению снижения ценности национальной валюты, готовясь к затягиванию торговой войны с США. Минфин США призвал китайскую сторону повысить прозрачность валютного рынка.