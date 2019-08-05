Ракетные запуски КНДР преследуют конкретные политические цели

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Северокорейские ракетные запуски связаны со стремлением Пхеньяна к укреплению внутреннего единства и обеспечению выгодных позиций во внешнеполитических вопросах. Об этом сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения, комментируя последний ракетный запуск. Сообщается, что в этом году председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын принял участие в 14-ти официальных мероприятиях, посвящённых военной сфере. Восемь из них связаны с испытаниями оружия и военными учениями. Также отмечается, что после переговоров 30 июня этого года Север выражает позицию, что Сеул не должен вмешиваться в отношения Пхеньяна и Вашингтона. Также неоднократно озвучивался призыв к выполнению межкорейских договорённостей. Помимо этого, Север требует исполнения соглашений в военной сфере, прекратив размещение в РК новых вооружений и проведение южнокорейско-американских учений.