Лица, посещавшие КНДР, не смогут воспользоваться безвизовым режимом при въезде в США

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Лица, посетившие КНДР после 1 марта 2011 года, не смогут воспользоваться условиями безвизового режима при въезде в США. До настоящего момента данные правила применялись относительно лиц, посещавших Ирак, Иран и другие страны, которые являются спонсорами терроризма. Ранее КНДР не входила в данный список. Однако она была внесена в него после гибели американского студента Отто Уормбиера. Новые меры с 5 августа распространяются на все страны, которые имеют соглашение о безвизовом режиме с США. Данные условия коснутся 37 тыс. южнокорейцев. Именно столько граждан РК посещали КНДР с 2011 года. К их числу относятся вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, председатель группы SK Чхве Тхэ Вон и другие представители финансовых кругов РК, посещавшие КНДР в сентябре прошлого года в рамках межкорейского саммита. Исключением являются госслужащие, посещавшие КНДР по работе.