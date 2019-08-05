Майкл Помпео затронул вопрос участия РК и Японии в коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео ещё раз затронул вопрос о присоединении РК и Японии к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. В интервью австралийскому телевизионному каналу Sky News, отвечая на вопрос о том, в каком формате США хотели бы видеть участие Австралии в коалиции, глава госдепартамента при вёл пример РК и Японии. Он особо отметил, что США стремятся обеспечить безопасность экономик Австралии, РК и Японии, которые зависят от товаров, идущих через Ормузский пролив. По его словам, Австралия обладает сильной армией и широкими возможностями по размещению своих сил.