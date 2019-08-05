Ввоз японского пива в РК сократился на 45%

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Импорт японских товаров в РК сокращается. По данным Таможенного управления, в июле импорт японского пива снизился на 45,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4 млн 342 тыс. долларов. Обычно с наступлением лета показатель растёт, но на этот раз ситуация иная. Пиво является одной из целей бойкота японских товаров, инициированного в РК в ответ на ограничительные меры Японии. Между тем, отмечается снижение импорта японских автомобилей. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров автомобилей, в июле в РК было зарегистрировано 2.674 новых японских машин, что на 17,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 32,2%. В профильных кругах сообщают, что, исходя из системы закупок импортных автомобилей, фактически реальное влияние бойкота можно будет узнать только через некоторое время. В Таможенном управлении отмечается, что в связи с бойкотом наблюдается снижение импорта потребительских товаров. Более конкретные данные можно будет увидеть после 15 августа.