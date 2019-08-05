РК на пятом месте в мире по объёму генетических ресурсов растений

Генетические ресурсы растений в РК составляют 253.952 наименования. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире. В Управлении по развитию сельскохозяйственных районов сообщили, что РК ещё в 2017 году обошла Японию, имеющую базу в 224 тыс. наименований. На первом месте США – 576.612. Далее следуют Индия, Китай, Россия. Южнокорейский показатель быстрыми темпами растёт с 2010 года. Управление намерено продолжать активную работу по наращиванию генетических ресурсов растений. Помимо работы внутри страны, ведётся сотрудничество с Кенией, Грузией, Россией.