Samsung Electronics начала производство SSD на базе памяти V-NAND шестого поколения

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Компания Samsung Electronics начала производство SSD на базе элементов памяти V-NAND шестого поколения. Новые 256-гигабитные V-NAND модули флеш-памяти для персональных компьютеров были удачно поставлены одной из глобальных IT-компаний. Модули включают 100 слоёв ячеек со сквозными микроскопическими каналами. Это обеспечивает высокую скорость и производительность, а также энергоэффективность. Скорость передачи данных в данном продукте увеличена на 10% по сравнению с аналогами предыдущего поколения. Модули также выделяются минимальным временем записи – 450 микросекунд. При этом время ожидания реакции на считывание сигнала сжато до 45 микросекунд. Совершенствование технологии атомно-слоевого осаждения позволило повысить эффективность производства V-NAND. В компании сообщается, что Samsung первая в мире сумела в данном аспекте удовлетворить требования смартфонов нового поколения. Озвучиваются планы по расширению проекта на рынки корпоративных серверов и автомобилей.