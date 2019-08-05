Токио официально объявил об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров

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Японское правительство официально объявило о принятии законодательных поправок, касающихся исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров. 7 августа информация с таким содержанием появилась в официальном информационном бюллетене правительства Японии. Указывается, что эти меры вступают в силу через 21 день после официальной публикации. Проект поправок был одобрен 2 августа на заседании кабинета министров Японии. Таким образом, все 1194 наименования японских стратегических товаров, поставляемых в РК, будут исключены из категории объектов упрощённой процедуры одобрения экспорта. Впредь каждая операция по поставкам любого подобного товара должна будет проходить отдельную процедуру одобрения.