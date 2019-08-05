Правительство РК провело экстренное заседание по вопросам макроэкономики и финансов

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7 августа представители правительства РК и Банка Кореи провели экстренное заседание по вопросам макроэкономики и финансов. В нём приняли участие вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги и управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. В повестку вошли вопросы выработки ответных мер на введённые Японией ограничительные экспортные меры и внесение Китая в американский список валютных манипуляторов. Хон Нам Ги заявил, что на фоне значительного усугубления торговой войны между США и Китаем мировой финансовый рынок переживает значительный спад. На этом фоне южнокорейская экономика столкнулась с такими проблемами как сокращение экспорта, инвестиций в производственные мощности и экономических показателей частных компаний. Хон Нам Ги отметил, что поводов для чрезмерного беспокойства нет, учитывая хорошее состояние валютных резервов и в целом финансовой составляющей экономики. Он заявил, что для стабилизации финансового рынка будут применяться различные меры, в том числе обеспечение спроса и предложения на рынке ценных бумаг, смягчение правил выкупа компаниями собственных акций и ужесточение системы продажи акций. Правительство также готово принять активные меры по стабилизации валютного рынка. Вице-премьер пообещал, что в августе и сентябре дополнительный бюджет будет выполнен на 75%. Что касается экономического давления со стороны Японии, то власти намерены принять меры по минимизации краткосрочного ущерба и повышению уровня самообеспечения материалами, которые ввозятся преимущественно из Японии.