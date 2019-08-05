Ким Чон Ын: Ракетные пуски - предупреждение РК и США в связи с совместными военными учениями

Photo : YONHAP News

Произведённые 6 августа Пхеньяном ракетные пуски «стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями», которые проводят РК и США. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын, который «лично руководил пусками новых тактических управляемых ракет». Как отмечается в сообщении, «две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном море». Подчёркивается, что эти испытания подтвердили стабильность и возможности новой системы тактического управляемого оружия. РК и США приступили к учениям 5 августа. В КНДР они расцениваются как враждебная военная активность.