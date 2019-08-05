Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Чон Ый Ён: Ракетные пуски в КНДР не нарушают межкорейские военные соглашения

Write: 2019-08-07 10:51:27Update: 2019-08-07 10:54:54

Чон Ый Ён: Ракетные пуски в КНДР не нарушают межкорейские военные соглашения

Photo : YONHAP News

Позиция правительства РК по ракетным пускам в КНДР состоит в том, что они не нарушают межкорейские соглашения в военной сфере. Об этом заявил  начальник отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён, выступая 7 августа на заседании комитета по управлению Национальным собранием. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос депутата от партии Свободная Корея Ким Хён А. Чон Ый Ён добавил, что РК в достаточной мере поддерживает контакт с КНДР по различным вопросам. Ему также был задан вопрос о том реагирует ли Север на требования Юга о прекращении ракетных провокаций. На это Чон Ый Ён заявил, что не может раскрыть всего содержания межкорейских контактов, но южнокорейская сторона озвучивает Северу свою позицию в достаточной мере. 
Список

Рекомендуем