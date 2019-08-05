Чон Ый Ён: Ракетные пуски в КНДР не нарушают межкорейские военные соглашения

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Позиция правительства РК по ракетным пускам в КНДР состоит в том, что они не нарушают межкорейские соглашения в военной сфере. Об этом заявил начальник отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён, выступая 7 августа на заседании комитета по управлению Национальным собранием. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос депутата от партии Свободная Корея Ким Хён А. Чон Ый Ён добавил, что РК в достаточной мере поддерживает контакт с КНДР по различным вопросам. Ему также был задан вопрос о том реагирует ли Север на требования Юга о прекращении ракетных провокаций. На это Чон Ый Ён заявил, что не может раскрыть всего содержания межкорейских контактов, но южнокорейская сторона озвучивает Северу свою позицию в достаточной мере.