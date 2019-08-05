США призывают РК и Японию разрешить двусторонний спор

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США не будут проявлять острой реакции на ракетные пуски Севера, а также выступают за скорейшее разрешение спора между Сеулом и Токио. Об этом заявил во вторник на встрече с журналистами министр обороны США Марк Эспер, находящийся с визитом в Японии. По его словам, Вашингтон, несмотря на ряд ракетных испытаний в КНДР, сохраняет готовность к диалогу с Пхеньяном. Говоря о южнокорейско-американских учениях, проходящих в РК в формате компьютерной симуляции, Эспер заявил, что их не планируется переводить на более высокий уровень совместных военных учений. Он заявил, что намерен обратиться к правительствам РК и Японии с призывом разрешить двусторонний конфликт чтобы сосредоточиться на проблемах КНДР и Китая.