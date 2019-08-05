Джон Болтон: Оценка Пхеньяном военных учений РК и США не совсем объективна

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Оценка Пхеньяном военных учений РК и США не совсем объективна. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя заявление Пхеньяна по поводу южнокорейско-американских учений. 6 августа в эфире телеканала Fox Business он заявил, что данные учения проводятся в формате компьютерной симуляции и являются всего лишь традиционными манёврами двух дружественных стран. Власти США следят за осуществляемыми КНДР запусками и исходят из того, что Пхеньян соблюдает мораторий на запуски ракет большой дальности. Оценивая недавние запуски, Болтон отметил, что «это серия испытаний». Между президентом США и лидером КНДР «есть понимание, что Ким Чон Ын не будет запускать межконтинентальные баллистические ракеты»,- добавил Болтон.