NHK: Встреча глав МИД РК, КНР и Японии может пройти в конце августа в Пекине

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В третьей декаде августа в Пекине может пройти встреча глав МИД РК, Китая и Японии – Кан Гён Хва, Ван И и Таро Коно. Об этом сообщила 7 августа японская телерадиокомпания NHK, отметив, что встреча может пройти примерно 21 августа. Ожидается, что в повестку войдут такие вопросы как серия ракетных испытаний в КНДР и меры по денуклеаризации Корейского полуострова. Агентство сообщает, что ведутся переговоры о проведении в Пекине также двусторонних встреч. Если будет достигнута договорённость о проведении встречи глав МИД РК и Японии, то, вероятно, стороны обсудят темы компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации и ограничительных экспортных мер Японии.