Обсуждается возможность визита председателя КНР в РК

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На саммите «Большой двадцатки» в Осаке и на Региональном форуме АСЕАН (ARF) затрагивалась возможность визита в РК председателя КНР Си Цзиньпина. Обсуждение данного вопроса продолжается по различным каналам. Об этом заявил 6 августа представитель МИД РК. Отмечается, что эту тему обсудили на полях Регионального форума АСЕАН главы МИД двух стран Кан Гён Хва и Ван И. Коснувшись возможного размещения в Азии американских ракет средней дальности, представитель МИД заявил, что официальных запросов со стороны США не поступало, и оборонное ведомство РК не планирует размещения таких ракет.