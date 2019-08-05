Китай призывает не обострять ситуацию на Корейском полуострове

Китай призывает все заинтересованные стороны не обострять ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, подчеркнув, что для ситуации на Корейском полуострове настало решающее время. По её словам, Китай обратил внимание на проведённые 6 августа Пхеньяном ракетные пуски, а также отметил, что накануне, 5 августа, начались совместные военные учения США и РК. В этой связи необходимо больше делать для развития диалога и устранения напряжённости, как можно скорее воплощать в жизнь политические консенсусы, достигнутые главами государств, прилагать активные усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе в целом, подчеркнула представитель МИД КНР