Китай выразил сожаление в связи с решением минфина США о его признании валютным манипулятором

Китай выразил сожаление в связи с решением министерства финансов США о его включении в список стран-манипуляторов обменным курсом национальной валюты. Как сообщает агентство Синьхуа, об этом заявил во вторник Народный банк Китая. «Навешивание США такого ярлыка на Китай представляет собой произвольную одностороннюю и протекционистскую практику, наносящую серьёзный ущерб международным правилам и существенно влияющую на мировую экономику и финансовые рынки»,- отмечается в заявлении банка. «Недавнее ослабление курса юаня является отражением спроса и предложения в рыночных условиях, а также колебаний на мировых валютных рынках на фоне изменений мировой экономической ситуации и обострения торговых трений»,- подчёркивается в заявлении.