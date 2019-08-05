В первом полугодии в РК сократился объём налоговых сборов

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В первой половине этого года размер налоговых поступлений в РК, составил 156,2 трлн вон или 128,6 млрд долларов. Это почти на 1 млрд долларов меньше, чем за тот же период прошлого года,- сообщили во вторник в министерстве планирования и финансов. Коэффициент собираемости налогов снизился на 0,5% до 53%. Накопленный объём налоговых сборов сокращается с февраля этого года. В министерстве считают, что сокращение сборов в значительной степени объясняется уменьшением налога на добавленную стоимость. В июне, между тем, показатель вырос на 180 млн долларов, составив 16 трлн 700 млрд вон или 13 млрд 700 млн долларов. Отмечается рост сборов корпоративного и подоходного налогов.