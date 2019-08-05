Молодые корейцы из стран СНГ знакомятся с исторической родиной

Южнокорейский Фонд зарубежных соотечественников с 7 по 10 августа проводит программу ознакомления молодых корейцев из стран СНГ с корейским языком, культурой и историей. В качестве места её проведения выбран Университет иностранных языков Хангук. На этот раз в программе принимают участие 80 подростков, которые представляют корейские диаспоры Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Таджикистана. В первой половине дня они слушают лекции по корейскому языку, а затем знакомятся с культурой родины предков, посещая традиционные рынки, музеи и другие достопримечательности. По словам председателя фонда Хан У Сона, цель программы – познакомить молодое поколение зарубежных корейцев со своими корнями.