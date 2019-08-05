Синдзо Абэ обвинил Сеул в нарушении договора об отношениях РК и Японии от 1965 года

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал понять, что не намерен затрагивать тему проведения южнокорейско-японского саммита до тех пор, пока РК не будет следовать Базовому договору об отношениях между Японией и Кореей, заключённому в 1965 году. Выступая 6 августа на пресс-конференции, Абэ заявил, что РК в одностороннем порядке нарушает соглашение, которое является фундаментом нормализации двусторонних отношений. Синдзо Абэ в очередной раз потребовал от южнокорейского правительства адекватных действий. Речь идёт о прежнем требовании Токио к Сеулу о вмешательстве в ситуацию исполнения решения Верховного суда РК о принудительной частичной продаже активов японских компаний на южнокорейской территории с целью выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев во время протектората.