В МИД РК прокомментировали заявление Синдзо Абэ

Photo : KBS News

Заявление премьер-министра Синдзо Абэ является доказательством того, что японские меры экономического возмездия связаны с историческими спорами двух стран, а не с необходимостью оптимизации системы контроля за экспортом. Об этом заявил замминистра иностранных дел РК Чо Сэ Ён, комментируя высказывание Синдзо Абэ о том, что РК в одностороннем порядке нарушает Базовый договор об отношениях между Японией и Кореей. Он подчеркнул, что правительство Японии не должно отворачиваться от «правды». По его словам, Япония должна отказаться от эгоистичной позиции отрицания прошлого, игнорирования прав человека и нарушения правил свободной торговли.