В мире ширятся протесты против изъятия статуи «Девочка мира» из экспозиции Aichi Triennale

Photo : KBS News

В мире ширятся протесты против изъятия статуи «Девочка мира» из экспозиции международной выставки современного искусства Aichi Triennale, проходящей в японской префектуре Аичи. Скульптура-символ 200 тысяч женщин из стран Азии, которые в годы Второй мировой войны были превращены в сексуальных рабынь для солдат японской императорской армии, была убрана из экспозиции 3 августа, на третий день работы выставки, по распоряжению японских властей. Деятели культуры из разных стран мира, в том числе, из Мексики, Италии и Японии, а также активистки борьбы за права женщин развернули в социальных сетях акцию под названием «Портрет девочки». Они фотографируются сидя на стуле, с руками, лежащими на коленях, копируя скульптуру, и помещают фотографии на своих страницах в социальных сетях. Фотографии сопровождаются комментариями о том, насколько демократической страной является Япония, требуя прекратить вмешательство политиков в вопросы искусства.