РК начинает процедуру исключения Японии из списка приоритетных торговых партнёров

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8 августа правительство РК приступает к обсуждению проекта поправок в закон, согласно которому Япония будет исключена из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, проект будет обнародован после обсуждения на заседании правительства. В РК существует список из 29 стран, в отношении которых действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским «белым списком». Из него РК была исключена. Для всех остальных стран действует обычный режим. После исключения из льготного списка Япония будет отнесена к специально созданной для неё категории, в результате чего процедура экспорта будет существенно ужесточена. Время рассмотрения документов при отправке товара в Японию будет увеличено с 5 до 15 дней. Если проект будет одобрен, то после завершения всех процедур он вступит в силу в начале сентября.