Дональд Трамп: РК согласилась увеличить расходы на обеспечение своей безопасности

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РК согласилась платить значительно больше денег США, чтобы защитить себя от северокорейской угрозы. Об этом президент США Дональд Трамп написал в среду в своём Twitter. Он отметил также, что РК – богатая страна, которая чувствует себя обязанной внести вклад в военную защиту, предоставляемую Вашингтоном. По мнению главы Белого дома, до сих пор выплаты на компенсацию расходов США были слишком малы, и лишь в прошлом году они были увеличены до 990 млн долларов. Как сообщил Трамп, Сеул и Вашингтон начали переговоры о размерах будущих выплат. Он отметил также, что две страны поддерживают очень хорошие отношения. Данное сообщение появилось перед визитом министра обороны США Марка Эспера в Сеул 8-9 августа.