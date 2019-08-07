Число подписчиков связи 5G превысило 2 млн человек

Photo : YONHAP News

За четыре месяца после введения в РК услуг связи пятого поколения 5G количество пользователей этими услугами превысило 2 млн человек. Услуги 5G были запущены 3 апреля, и 10 июня число пользователей превысило 1 млн человек. Через два месяца эта отметка выросла вдвое. Достичь двухмиллионной отметки удалось даже на неделю быстрее, чем это происходило во время внедрения связи четвёртого поколения LTE. Ежедневно показатель увеличивается на 20 тыс. человек. Кроме того, учитывая предстоящий выход новых смартфонов, поддерживающих 5G, можно ожидать, что к концу года абонентская база составит 4 млн человек.