США одобрили поставку в РК 12 вертолётов MH-60R

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Управление военного сотрудничества (DSCA) министерства обороны США одобрило продажу РК 12 военно-морских многоцелевых вертолётов MH-60R производства американской корпорации Lockheed Martin общей стоимостью 800 млн долларов. 7 августа в управлении сообщили, что со стороны РК поступил запрос на приобретение данных машин с радарами, навигационной системой и средствами связи. Указывается, что это позволит повысить возможности южнокорейских ВМС по противолодочной борьбе, а также выполнению таких задач как проведение поисково-спасательных работ.