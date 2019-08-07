В РК сохраняется сильная жара

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По традиционному корейскому календарю 8 августа начался сезон «Ипчху» (начало осени). Однако дневная температура воздуха достигает +35˚ С. В Сеуле и Сувоне температурный максимум составил +33˚ С, в Канныне и Кванчжу +34˚С градуса, в Тэгу +35˚ С. Предупреждение о жаре действует в провинциях Чхунчхондо, на юге провинции Кёнгидо, а также в южных районах страны. Власти призывают граждан уделить внимание здоровью, учитывая жаркую погоду днём и явление «тропических ночей», когда в ночное время температура воздуха не опускается ниже +25˚ С. Ожидается, что в центральных регионах может пойти мелкий дождь, количество осадков составит от 10 до 70 мм. В целом по стране прогнозируется нормальный уровень концентрации микропыли в воздухе. Но в столичном регионе и в провинции Чхунчхон-Намдо показатель будет плохим из-за отсутствия ветра.