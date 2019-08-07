В РК растёт количество пострадавших от жары

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За последнюю неделю в РК зарегистрированы 557 пострадавших от жары. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, такое количество новых пациентов заявлено с 1 августа в 508 учреждениях экстренной медицинской помощи. За неделю от осложнений, связанных с жарой, скончалось четыре человека. Таким образом, общее количество летальных случаев увеличилось до пяти. С начала года по 6 августа в больницы обратились 1.170 человек с симптомами гипертермии. Это лишь 30% показателя за тот же период прошлого года. Основную часть пострадавших, 880 человек, составили мужчины. 234 человека в возрасте 50-60 лет. 30% всех обращений приходится на людей, почувствовавших недомогание во время работы на заводах или других производственных объектах, а 14% - во время работы в поле.