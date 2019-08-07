Американские эксперты призывают Японию урегулировать спор с РК

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Япония, на которой лежит особая ответственность, учитывая её силу, должна искать пути урегулирования спора с РК без конфликта. Об этом говорится в докладе директора отдела американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по политической экономике Мэтью Гудмана. Доклад размещён на сайте организации. В нём указывается, что, если Япония намерена и дальше пользоваться статусом одного из мировых лидеров, она должна нести определённую ответственность. В докладе также говорится, что решение о введении ограничительных мер было принято японским правительством прямо перед парламентскими выборами, что вызывает подозрения о политическом характере действий Токио. Отмечается, что такие меры могут нанести серьёзный ущерб японской отрасли стратегических материалов и южнокорейской сфере полупроводников, что не может не отразиться на мировой экономике.