Впервые после ужесточения контроля Япония одобрила поставку в РК одного из видов высокотехнологичного сырья

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Впервые после ужесточения контроля за поставками в РК трёх видов высокотехнологичных сырьевых материалов японское правительство одобрило экспортную поставку партии одного из них. Как сообщил в четверг журналистам министр торговли Японии Хиросигэ Секо, правительство после «строгой проверки» одобрило накануне запрос экспортёра на отправку партии фоторезистов. Министр подчеркнул, что усиление контроля за экспортом - это не ограничительные меры, и все легитимные поставки будут осуществляться. Он выразил надежду на то, что южнокорейская сторона с пониманием отнесётся к сложившейся ситуации.