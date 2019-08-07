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В мире

Впервые после ужесточения контроля Япония одобрила поставку в РК одного из видов высокотехнологичного сырья

Write: 2019-08-08 13:17:19Update: 2019-08-08 14:11:56

Впервые после ужесточения контроля Япония одобрила поставку в РК одного из видов высокотехнологичного сырья

Photo : KBS News

Впервые после ужесточения контроля за поставками в РК трёх видов высокотехнологичных сырьевых материалов японское правительство одобрило экспортную поставку партии одного из них. Как сообщил в четверг журналистам министр торговли Японии Хиросигэ Секо, правительство после «строгой проверки» одобрило накануне запрос экспортёра на отправку партии фоторезистов. Министр подчеркнул, что усиление контроля за экспортом - это не ограничительные меры, и все легитимные поставки будут осуществляться. Он выразил надежду на то, что южнокорейская сторона с пониманием отнесётся к сложившейся ситуации. 
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