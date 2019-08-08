Мун Чжэ Ин: Японские экспортные ограничения – это «игра без победителей»

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Введённые Японией ограничения на поставки в РК высокотехнологичных сырьевых материалов – это «игра без победителей». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на заседании Национального консультативного совета по вопросам экономики. Обычно заседания данного органа при президенте проводятся в конце года, но глава государства созвал внеочередное заседание в связи с обострением экономической ситуации в результате действий Японии. О чём бы ни говорил официальный Токио, его действия – это «экономическая расправа» за решение Верховного суда РК в пользу жертв принудительной трудовой мобилизации периода японской колониальной оккупации. Увязывание судебного решения с экономическими вопросами – это нарушение демократического принципа разделения властей, отметил Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что Япония больше других выиграла от свободной торговли, и активно выступала за свободную торговлю, когда это было необходимо ей. Даже если Япония получит выгоды от своих действий, они будут лишь временными. Япония в конечном итоге потеряет доверие мирового сообщества, сказал южнокорейский лидер.