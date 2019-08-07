Майкл Помпео: США надеются возобновить переговоры с КНДР в ближайшие недели

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Стратегия американской администрации в отношении КНДР не изменилась: усилия Вашингтона направлены на достижение её полной и окончательной денуклеаризации. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Он также выразил надежду на то, что переговоры по достижению этой цели возобновятся в ближайшие недели. Помпео сказал, что недавние ракетные пуски не ухудшат атмосферу для достижения договорённостей, поскольку в Вашингтоне наблюдают за действиями Пхеньяна.